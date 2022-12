Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Unklare Rauchentwicklung aus Brunnen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Mittagsstunden, des 24. Dezember 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 12:30 Uhr in die Straße Brameler Straße nach Schiffdorf alarmiert. Aus einem alten Wasserbrunnen, direkt am Standesamt der Gemeinde, sollte laut Anrufern Rauch aufsteigen. Nach Ankunft der Feuerwehr konnte dies bestätigt werden. Mittels Wärmebildkamera wurde der Brunnen kontrolliert, hierbei wurde jedoch nicht klar, was dort am Boden des Brunnens brennt. Mittels Schnellangriff wurde die Hitzequelle aus sicherer Entfernung abgelöscht, sodass der Einsatz zügig beendet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell