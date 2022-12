Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gemeinde lädt zum Jahresabschlussabend - Viele Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Schiffdorf (ots)

Mittwoch, 16. November 2022 - Zum traditionellen Jahresabschlussabend lud die Gemeinde Schiffdorf dieses Jahr wieder geladene Gäste, gemischt aus Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, sowie Vertreter der Politik in das Oldenburger Haus nach Altluneberg. Gemeindebürgermeister Henrik Wärner konnte pünktlich alle Teilnehmer begrüßen und übergab das Wort an Kreisbrandmeister Kai Palait. Dieser bedankte sich für die Einladung und gab einen Ausblick in die Themen Zivil- und Katastrophenschutz, sowie Aus- und Fortbildung auf Kreis- und Landesebene.

Neben den Mitteilungen aus dem Kreiskommando, blickt auch Wärner auf ein Jahr 2022 zurück. Hierbei wird besonders ein Augenmerk auf die Investitionen in diesem Jahr gelegt, wobei große Anschaffungen zugehörten, sowie der Umbau eines Feuerwehrfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Geestenseth. Ein Zukunftsblick geht nach Schiffdorf für das Jahr 2023, denn im Frühjahr 2023 soll dort das neue Feuerwehrhaus bezogen werden. Neben den Ausblick auf 2023 und die Aufzählungen beeindruckender Stunden, sowie Leistungen aus dem Jahr, durch Gemeindebrandmeister Thorsten Müller, gab es auch eine große Reihe an Ehrungen.

So wurden Thorge Martens, Nils Dettmann, Christian Mangels, Kai Schaper und Burkhard Sancken in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen, aufgrund ihrer Funktionen als Ortsbrandmeister oder Stellvertreter. Für 40-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wurden Günther Meier und Karsten Bremer geehrt. Johan Schniedewind erhielt eine Ehrung für 50 Jahre - also ein halbes Jahrhundert - Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Helmut Witjen, Heinz Ötjen, Heino Müller, Martin Hencken, Horst Lücken und Hans-Helmut Jürgens erhielten jeweils eine Auszeichnung für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Diese Zeitspanne ist sehr bemerkenswert. Beim gemeinsamen Essen konnte so der Abend ausgeklungen werden.

