Polizei Gütersloh

POL-GT: Farbschmierereien in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Durch mutwilligen Vandalismus in Form von Farbschmierereien verursachten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (02.04. - 03.04.) Sachbeschädigungen an mehreren Gebäudefassaden im Stadtgebiet.

Die bislang bekannt gewordenen vier Tatorte liegen an der Eickhoffstraße, am Kolbeplatz und an der Kökerstraße. Hier beschmierten die Täter Hauswände mit Schriftzügen in roter Farbe.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit an den Tatorten oder in deren Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

