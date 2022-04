Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Gütersloh - Täter schlagen Löcher in Hauswände

Gütersloh (ots)

Gütersloh(FK) - Am vergangenen Wochenende (01.04., 16.30 Uhr - 04.04., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma ab der Straße Im Heidkamp eingebrochen. Innerhalb des Tatzeitraums schnitten die Unbekannten zunächst ein Loch in den rückwärtigen Bereich des Zauns des Geländes. Anschließend schlugen sie ein Loch in eine Garagenaußenwand und arbeiteten sich so zu dem Hauptgebäude vor. In der Garage hebelten die Einbrecher mehrere abgestellte Zigarettenautomaten auf und schlugen ein weiteres Loch in die Wand zu dem angrenzenden Gebäude. Vergeblich versuchten sie einen dahinter gelagerten Tresor aufzuhebeln. Mit einem Schlagbohrer, entsprechenden Akkus und Ladegeräten als Beute verließen die Einbrecher den Tatort.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

