Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann folgt Schüler auf dem Heimweg - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitagmittag (01.04., ca. 11.30 Uhr) befand sich ein zehnjähriger Junge zu Fuß auf dem Weg von der Schule nach Hause. Als der Junge die Straße Auf der Schanze entlang ging, folgte ihm ein bislang unbekannter Mann. Der Mann sprach den Jungen an, als er an einer Fußgängerampel Auf der Schanze/Hauptstraße stand. Der Mann versuchte das Kind in ein Gespräch zu verwickeln. Wenige Meter später sprach der Mann den Jungen abermals an. Dabei berührte er ihn mehrfach am Rücken. Daraufhin ging der Zehnjährige weiter. Der Mann entfernte sich in Richtung Auf der Schanze.

Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und ca. 170cm groß. Er war bekleidet mit einer grauen Latzhose, einer grauen Lederjacke, dunklen Schuhen und einer grauen Mütze.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Wer hat die Situation beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell