POL-GT: Exhibitionist am Seniorenzentrum - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitagmittag (01.04., ca. 11.30 Uhr) befand sich ein zehnjähriger Junge zu Fuß auf dem Weg von der Schule nach Hause. Als der Junge die Straße Auf der Schanze entlang ging, folgte ihm ein bislang unbekannter Mann. Der Mann sprach den Jungen an, als er an einer Fußgängerampel Auf der Schanze/Hauptstraße stand. Der Mann versuchte das Kind in ein Gespräch zu verwickeln. ...

