FFW Schiffdorf: Unachtsamkeit sorgt für ausgelöste Brandmeldeanlage

Schiffdorf (ots)

In den Vormittagsstunden, des 23. November 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam um 10:45 Uhr in die Heinrich-Mahler-Straße nach Schiffdorf alarmiert. In einem dort ansässigen Seniorenzentrum löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Ausgelöste wurde die Brandmeldeanlage durch eine kleine Rauchentwicklung aus der Küche. Die Feuerwehr setzte die Anlage zurück und musste nicht weiter eingreifen- Zügig konnte der Einsatz beendet werden.

