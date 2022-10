Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Fahrraddiebe in Manderbach + Einbruch in Seelbach scheitert + Schwer verletzt nach Überschlag + Drogenfahrer gestoppt + Rollerklau scheitert + Zeugen nach Unfallflucht in Wetzlar gesucht +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Manderbach: Fahrraddiebe schlagen zu -

In der Nacht von Montag auf Dienstag und am Dienstagmorgen schlugen Fahrraddiebe in der Birken- und Siedlungsstraße sowie in der Straße "Zur Weitershell" zu. Sie erbeuteten vier Fahrräder im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. In der Siedlungsstraße schnappten sich die Täter von einer Terrasse ein Mountainbike der Marke Cube sowie ein neben dem Hauseingang stehendes Rennrad, ebenfalls von der Marke Cube. Aus einer Gartenhütte in der Birkenstraße ließen die Diebe ein schwarzes Pedelec der Marke Giant mitgehen. Am Dienstagmorgen, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, betraten sie in der Straße "Zur Weitershell" eine nicht verschlossene Garage und griffen sich ein rotes Pedelec der Marke Specialized sowie einen Laubbläser der Marke Fuxtec. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebstähle von einer Tätergruppe durchgeführt wurden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit den Diebstählen in der Nacht oder am Morgen Personen oder Fahrzeuge in Manderbach aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Herbornseelbach: Einbruch scheitert -

Auf Wertsachen aus dem Gebäude eines Werkzeugherstellers hatten es Einbrecher abgesehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag scheiterten die Diebe mit dem Versuch eines der Fenster des ehemaligen Aldi-Marktes aufzubrechen. Offensichtlich fühlten sich die Täter gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zurück blieben Schäden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen 18.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Straße "Gewenn" beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn-Edingen: Schwerstverletzt nach Überschlag -

Mit schwersten Verletzungen brachte eine Rettungshubschrauberbesatzung gestern Abend einen verunglückten Golffahrer in die Gießener Uni-Klinik. Der 24-Jährige war gegen 23.10 Uhr auf der Bundesstraße 277 von Edingen in Richtung Katzenfurt unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Aßlarer aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte das Ende einer Leitplanke, überfuhr eine Grünfläche und prallte mit der Front in eine Böschung. In der Folge überschlug sich der Golf mehrfach und blieb nach etwa 150 Meter auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Unfallfahrer. Ein Notarzt und Rettungssanitäter übernahmen seine Erstversorgung. Aufgrund der schweren inneren Verletzungen landete ein Rettungshubschrauber und flog den Aßlarer in die Uni-Klinik Gießen. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße 277 zwischen Edingen und Katzenfurt bis etwa 01.30 Uhr voll gesperrt werden.

Aßlar: Drogenfahrer erwischt -

Weil er offensichtlich mit THC im Blut unterwegs war, musste sich ein Opelfahrer heute Früh einer Blutentnahme unterziehen. Eine Streife der Wetzlarer Polizei stoppte den 19-Jährigen gegen 02.20 in der Herborner Straße. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme des Betäubungsmittels nach. Zudem stellten die Ordnungshüter bei ihm eine geringe Menge Marihuana sicher. Nach der Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen der Drogenfahrt und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Wetzlar: Roller geklaut -

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Diebe in der Hans-Sachs-Straße einen schwarz-roten Roller zu klauen. Zwischen 02.00 Uhr und 13.00 Uhr griffen sich die Täter das vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten Bike und schoben es hinter eine Hausecke. Hier versuchten sie vergeblich das Lenkerschloss zu knacken. Sie beschädigten den Roller dabei so stark, dass dieser sich nicht mehr lenken ließ. Die Reparaturkosten können noch nicht abgeschätzt werden. Wer hat die Täter im genannten Zeitraum in der Hans-Sachs-Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Ausgebremst und abgehauen? Polizei bittet um Mithilfe bei Unfallflucht -

Am Dienstagmorgen rückten Polizei und ein Rettungswagen zu einer mit ihrem Roller verunglückten Frau aus. Die 41-Jährige stand unter Schock und mussten mit Schürfwunden zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Wetzlarerin gegen 07.20 Uhr mit ihrem Motorroller auf der Volpertshäuser Straße in Richtung Krankenhaus unterwegs war. Ein ihr entgegenkommender Pkw bog kurz vor ihr nach links in die Stoppelberger Hohl ab und nahm der Rollerfahrerin die Vorfahrt. Die 41-Jährige leitete eine Bremsung ein und stürzte zu Boden. Offensichtlich kam es zu keiner Berührung zwischen dem Roller und dem Pkw. Der Pkw fuhr auf der Stoppelberger Hohl in Richtung Nauborner Straße davon. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Sie kann allerdings keine genaueren Angaben zu dem abbiegenden Fahrzeug machen. Es soll sich um ein längliches Fahrzeuge, jedoch nicht um einen Kombi gehandelt haben. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht weitere Zeugen: Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180

