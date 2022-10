POL-LDK: + Radfahrer prallen zusammen + Audi beschädigt + Porsche ausgeschlachtet + Promillefahrer + Unfallfluchten in Fleisbach und Dutenhofen + Baumaschine beschädigt + Wohnungseinbruch + ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Eschenburg-Wissenbach: Radfahrer prallen zusammen -

Auf dem Radweg an der B 253 zwischen Wissenbach und Eibelshausen prallten gestern Morgen zwei Radfahrer zusammen. Die Polizei bittet Zeugen der Kollision sich zu melden. Um kurz vor 08.00 Uhr ging bei der Dillenburger Polizei erste Hinweise zu dem Zusammenstoß ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein 53-jähriger Pedelecfahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg auf dem Radweg in Richtung Dillenburg unterwegs war. Ihm kam ein 20-jähriger Dillenburger mit einem Mountainbike entgegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen prallten die Biker zusammen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte einen der Biker mit einer Kopfverletzung zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Zusammenstoß der beiden Radfahrer gestern Morgen um kurz vor 08.00 Uhr auf dem parallel zur B253 verlaufenden Radweg beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Lack zerkratzt -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter in der Nixböthestraße an einem Audi zurückließ. Der schwarze A3 stand von Montagabend an bis Donnerstagmorgen in Höhe der Hausnummer 39. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter das komplette Heck des Audis. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Betrunken unterwegs -

Mit seiner auffälligen Fahrweise machte ein betrunkener Sprinterfahrer heute in den frühen Morgenstunden auf sich aufmerksam. Gegen 00.50 Uhr fuhr der 26-Jährige mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor von einem Tankstellengelände in Hörbach. Eine Streife der Herborner Polizei nahm die Verfolgung über den Rehberg, die Stadionstraße und den Franzosenweg auf. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Streife und konnte erst im Franzosenweg gestoppt werden. Der Alkoholtest des in Herborn lebenden Sprinterfahrers brachte es auf 1,32 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache - im Anschluss durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Sinn-Fleisbach: Stromkasten umgefahren -

In der Straße "Vor der Eiskaut" beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen Verteilerkasten. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige beim Rangieren gegen den Kasten prallte. Die Reparatur wird mindestens 500 Euro kosten. Zeugen, die den Aufprall am Dienstag, zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Geparkten Pkw gedotzt -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 53-jähriger Subarufahrer den Zusammenprall mit einem in der Wetzlarer Straße geparkten Seat. Gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, war der Greifensteiner von Werdorf aus in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 50 kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte auf einen dort abgestellten Alhambra. Der Unfallfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Wetzlarer Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 10.000 Euro.

Lahnau-Atzbach: Porsche ausgeschlachtet -

Auf das Interieur eines Porsche hatten es Diebe im Fliederweg abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe des schwarzen "Chayenne" ein und montierten das Lenkrad sowie das fest verbaute Navigationssystem aus. Zudem ließen sie die beiden Scheinwerfer samt Verglasung mitgehen. Die erbeuteten Fahrzeugteile haben einen Wert von rund 15.000 Euro. Die Sachschäden durch deren Ausbau beziffert die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr bis Donnerstagmorgen, gegen 07.20 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Haus durchwühlt -

Über die Terrassentür brachen Diebe in ein Einfamilienhaus im Philosophenweg ein. Am Donnerstag, zwischen 09.00 Uhr und 13.45 Uhr, nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, schlugen die Scheibe der Tür ein und öffneten diese. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie sämtliche Räume. Nach einer ersten Einschätzung ließen die Einbrecher Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum im Philosophenweg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: An Baumaschine vergriffen -

Zwischen Mittwochnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr beschädigten Unbekannte einen sogenannten Horizontalbohrer. Die Spezialmaschine stand in diesem Zeitraum in der Straße "Unterster Weg". Die Täter sprühten Bauschaum auf die Antriebswelle und zerschnitten Kabel. Die Reparatur des Bohrers wird mindestens 5.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: Außenspiegel abgefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Wingertenstraße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Mittwochabend, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr parkte dort in Höhe der Hausnummer 3 ein blauer VW Passat. Vermutlich beim Vorbeifahren hatte der flüchtige Unfallfahrer die Fahrerseite des Passats gestreift und am Außenspiegel, an der Tür, am vorderen Kotflügel und der vorderen Stoßstange einen Schaden in Höhe von rund 750 Euro zurückgelassen. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diebe bei den Bogenschützen -

Auf Beute aus einer Gartenhütte der Wetzlarer Bogenschützen hatten es Diebe zu Beginn der Woche abgesehen. Die Diebe suchten das im "Dillfeld" gelegene Gelände auf und brachen die Eingangstür auf. Hieraus ließen sie den Verlängerungsstab einer Heckenschere, einen blauen Sonnenschirm mit der Aufschrift "Oreo", einen Blechkanister sowie drei Schwerlastrollen im Gesamtwert von rund 250 Euro mitgehen. Die Reparatur des Schlosses wird etwa 100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

