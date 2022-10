POL-LDK: + Unfallfahrer verlieren Kontrolle + Unfallfluchten in Dillenburg und Herborn + Lagerhalle durchwühlt + Einbrecher greifen sich Zigaretten + Vereinsheim beschädigt + Lack zerkratzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Haiger-Langenaubach: Kradfahrer gestürzt -

Mit leichten Verletzungen musste ein verunglückter Motorradfahrer im Dillenburger Krankenhaus behandelt werden. Der 17-jährige war mit seiner Maschine von Langenaubach in Richtung Breitscheid unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor der Breitscheider in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha, prallte gegen die Leitplanke und stürzte zu Boden. Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Dillenburg: Unfallflucht am Rewe -

Ein Parkplatzrempler am Rewe-Markt in der Nixböthestraße beschäftigt derzeit den Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei. Heute Morgen, zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr parkte dort mit der Front zur Bundesstraße ein roter Fiat Panda. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der flüchtige Unfallfahrer gegen die Heckstoßstange des Fiats und ließ dort an der Beifahrerseite einen Schaden in Höhe von rund 600 Euro zurück. Zeugen, die den Unfallbeobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn-Hörbach: Im Kreisverkehr Kontrolle verloren -

Eine leichtverletzte Unfallfahrerin, eine Blutentnahme sowie ein völlig demolierter Golf, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom frühen Sonntagmorgen am Kreisverkehr bei Hörbach. Gegen 01.40 Uhr war die 60-jährige Golffahrerin vom Westerwald kommend in den Kreisverkehr hineingefahren. Dort verlor sie die Kontrolle über ihren VW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Unfallfahrerin trug lediglich Hautabschürfungen davon. Ein Alkoholtest der Herbornerin ergab einen Wert von 1,05 Promille. Sie musste sich auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen - zudem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher. Ihr Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Totalschaden am VW schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Herborn: Bauzaun umgefahren und geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung der Kaiserstraße zur Dr.-Siegfried-Straße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr bis Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr fuhr der flüchtige Unfallfahrer gegen einen Bauzaun. Die Höhe des Schadens an den zwei Zaunelementen kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar-Werdorf: Werkzeuge erbeutet -

Eine Lagerhalle in der Straße "Ostend" rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Halle eines Handwerkbetriebes. Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers ließen die Diebe einen Winkelschleifer der Marke Bosch, drei Bohraufsätze, einen Bohrhammer von Bosch sowie Schlafpapier mitgehen. Den Gesamtwert der Beute schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 100 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind in der genannten Zeit in der Straße "Ostend" Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hohenahr: Mit Micra überschlagen -

Am Sonntagnachmittag überschlug sich ein 61-Jähriger mit seinem Nissan. Der Wetzlarer trug schwere Verletzungen davon. Gegen 15.15 Uhr hatte der Unfallfahrer zwischen Hohensolms und dem Erdaer Kreuz in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Micra verloren und war ins Schleudern geraten. In der Folge übersteuerte er den Wagen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Die Feuerwehr rückte aus, um den Verunglückten zu bergen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn mit Nackenschmerzen und dem Verdacht auf eine Beckenverletzung in die Gießener Uni-Klinik. Während der Bergungsarbeiten musste die Landstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Höhe der Sachschäden steht noch nicht fest.

Lahnau-Dorlar: Blitzeinbruch in Netto -

Mit einem Blitzeinbruch hatten es Diebe am frühen Montagmorgen auf Zigaretten aus dem Netto-Markt abgesehen. Gegen 02.30 Uhr öffneten sie gewaltsam die Eingangstür des in der Straße "Beim Eberacker" gelegenen Discounters und lösten die Alarmanlage aus. Nichtsdestotrotz suchten sie den Kassenbereich auf, brachen die Zigarettenregale auf und griffen sich eine bisher nicht bekannte Anzahl an Zigaretten. Die Schäden an der Eingangstür summieren sich auf rund 3.000 Euro - zum Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo in Wetzlar sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch gegen 02.30 Uhr heute Morgen beobachtet? Wem sind am Netto in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat nach dem Einbruch ein Fahrzeug in Dorlar flüchten sehen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Schäden am Vereinsheim -

In der Richard-Schirmann-Straße suchten Unbekannte das Vereinsheim des Spartak Wetzlar auf. Die Täter drückten Metallstifte in die Schlösser des Clubheims und brachen diese ab. Ob die Unbekannten versuchten in das Vereinsheim einzusteigen, oder ob es sich lediglich um Vandalismus handelte, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Einbau neuer Schlösser wird den Verein mindestens 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter im Zeitraum zwischen dem 16.10.2022 (Sonntag) und Freitagabend (21.10.2022), gegen 19.00 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem grauen 2-er BMW zurückließen. Am Samstag, zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr parkte der Wagen im Richard-Zimmermann-Weg in Höhe der Hausnummer 13. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter über die gesamte Fahrzeuglänge einen Kratzer in die Fahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

