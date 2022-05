POL-BO: 2. Nachtrag: Tödlicher Verkehrsunfall in Bochum

Bochum (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5222493) kam es am 15. Mai, gegen 5 Uhr, in Bochum zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach jetzigem Stand ergaben sich weitere Hinweise. Zwei Bochumer (20/38) fuhren mit ihren Fahrzeugen (Mittelklasse Pkw) vom Werner Hellweg aus ein unerlaubtes Straßenrennen in Richtung Ümminger See. Der 20-Jährige, der sich mit seinem Beifahrer hinter ...

mehr