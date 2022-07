Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer übersieht Leitbaken - 51-Jähriger verletzt sich schwer

Viersen-Dülken (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19.00 Uhr stürzte ein Radfahrer auf der Schirick in Viersen-Dülken nach einem Alleinunfall. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Rennrad die Straße in Richtung Dülken. Bei der Fahrt übersah der Viersener aus ungeklärten Gründen einen Leitbaken und kollidierte mit diesem. Bei dem darauffolgenden Sturz verletze sich der 51-jährige Radfahrer schwer und wurde ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. /AM (587)

