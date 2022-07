Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Diebstahl im Schwimmbad - unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Spind

Kempen (ots)

Am gestrigen Abend, zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Spind im Schwimmbad Aqua Sol in Kempen. Ein 20-jähriger Geldener verlor während seines Aufenthaltes seinen Schlüssel im Schwimmbad. Als der Bademeister den Spind dann öffnete, stellte der 20-Jährige dann fest, dass sein Handy und das Portmonee aus dem Spind entwendet wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02162-377-0. /AM (584)

