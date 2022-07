POL-VIE: Viersen: Einbruch in Wohnung - Täter brachen Wohnungstüre auf

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Sonntag gegen 12:15 Uhr befuhr eine 69-jährige Radfahrerin aus Willich mit ihrem Fahrrad in Schiefbahn die Alte Bahntrasse in Richtung Alleenradweg, Fahrtrichtung Neersen. In Höhe der Autobahnunterführung A52 stürzte sie bei einem Anhaltevorgang und verletzte sich leicht. /BJ (579) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen ...

