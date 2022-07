Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Radfahrer stürzt bei Bremsvorgang in eine Heckscheibe

Nettetal-Breyell (ots)

Am 02.07.2022 kam es gegen 08.00 Uhr morgens in Nettetal-Breyell zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Radfahrer fuhr auf der Metgesheide in Fahrtrichtung Fongern. Weil der Nettetaler einen entgegenkommenden Pkw vorbei lassen wollte, beabsichtigte er, hinter einem geparkten Pkw anzuhalten. Die Bremsen blockierten, und der 18-Jährige stürzte über sein Lenkrad in die Heckscheibe des geparkten Pkws. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. /AM (580)

