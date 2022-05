POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auto fährt gegen Laternenmast

Karlsruhe (ots) - Am Sonntag gegen 17:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv wie ein 19-Jähriger ein Parfum in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße in Karlsruhe in seiner Tasche verschwinden ließ und ohne vorab zu bezahlen den Ausgang passierte. Der Ladendetektiv sprach den Ladendieb an und forderte ihn auf seine Tasche zu öffnen. Daraufhin wollte der 19-Jährige die Flucht ergreifen. Dem Ladendetektiv gelang es den Mann ...

