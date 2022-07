Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Gruppenberatung Einbruchschutz - Neuer Termin

Viersen-Dülken (ots)

Die Kriminalprävention bietet wieder Gruppenberatungen rund um das Thema Einbruchschutz an. Ab sofort finden die Beratungen an jedem zweiten Donnerstag im Monat statt. Kostenlos und neutral beraten wir Sie, welche Vorbeugungsmöglichkeiten Sie für Ihr Haus und Ihre Wohnung treffen können. Was gibt es für Unterschiede bei Fenstern und Türen? Wie kann eine sinnvolle aufbauende Alarmtechnik aussehen? Die nächste Beratung findet am 14. Juli ab 18.00 Uhr in den Räumen der Kriminalprävention statt. Die Adresse: Mühlenberg 7 in 41751 Viersen-Dülken. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Nummer: 02162/377-3137. Die weiteren Termine und grundsätzliche Infos finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/

