POL-FR: Vogtsburg - Geparktes Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrotweil - Am Dienstag, 07.12.2021, zwischen 12:25 Uhr und 13:20 Uhr, ereignete sich auf dem Rathausparkplatz in Oberrotweil eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter roter Kleinwagen wurde, vermutlich beim Rangiervorgang eines bislang unbekannten Fahrzeugführers, an der linken Fahrzeugseite auf Höhe der Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/91170 zu melden.

