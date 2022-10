Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Mountainbike geklaut + Mülltonnen in Wetzlar angesteckt + Unfallflucht in LA + Werkzeuge verschwunden + In Eisdiele eingestiegen + Radfahrer übersehen + Diesel abgezapft + Einbruch scheitert +

Dillenburg (ots)

Haiger: Fahrrad an der Grundschule geklaut -

In der Ziegeleistraße schlug ein Fahrraddieb am Fahrradständer der Grundschule zu. Im Zeitraum von Donnerstag (20.10.2022), gegen 14.00 Uhr bis Sonntagmorgen (23.10.2022) war dort ein schwarz-blaues Mountainbike festgeschlossen. Der Dieb knackte das Schloss und ließen das rund 400 Euro teure Bike der Marke "Bergamont" mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Langenaubach: Gleich zwei Außenspiegel abgefahren und abgehauen -

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Langenaubacherstraße von zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgefahren. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unfallfahrer für die Schäden verantwortlich ist. Zwischen 23.40 Uhr und 06.15 Uhr erwischte es in Fahrtrichtung Rabenscheid in Höhe der Hausnummer 46 einen blauen 3-er BMW Kombi und in Höhe der 88 einen grauen Mercedes CLA. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt etwa 1.300 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Von Lkw-Ladefläche bedient -

Dreiste Diebe schlugen am Montagmorgen an einem Lkw im Hopfenweg zu. Während Monteure in der Nähe mit Arbeiten beschäftigt waren, griffen sich die Täter von der Ladefläche eines dort geparkten weißen Sprinters eine Tischkreissäge sowie Alu-Winkelprofile im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter dort zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Oberscheld: Mazda durchwühlt -

Zigaretten und Kleingeld erbeutete ein Dieb aus einem in der Bahnhofstraße abgestellten Mazda. Zwischen Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 06.45 Uhr durchwühlte der Täter den offensichtlich nicht verschlossenen blauen 2er in Höhe der Hausnummer 3. Wem ist der Täter in der genannten Zeit an dem blauen Mazda aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Radfahrer übersehen -

Beim Einbiegen auf die Hindenburgstraße übersah ein Autofahrer gestern Morgen einen Radfahrer. Der Biker prallte in den Polo, stürzte zu Boden und trug leichte Verletzungen davon. Gegen 09.15 Uhr wollte der 57-jährige Fahrer des Polos vom Parkplatz einer Bank in Richtung Bahnhof einbiegen und übersah dabei den aus Richtung Kino herannahenden 57-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der in Dillenburg lebende Radfahrer trug eine Kopfverletzung sowie Schürfwunden davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der in Eschenburg lebende Polofahrer kam mit dem Schrecken davon.

Ehringshausen-Katzenfurt - A 45: Dieseldiebe auf der Raststätte -

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Dieseldiebe an einer auf der Tank- und Rastanlagen Katzenfurt geparkten Sattelzugmaschine zu. Die Täter brachen das Tankschloss der weißen Mercedes-Zugmaschine auf und pumpten rund 250 Liter des Kraftstoffes ab. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010 entgegen.

Eschenburg-Roth: Einbrecherduo überrascht -

Auf Beute aus einer Lagerhalle im Häbernweg hatten es Diebe am Montagabend abgesehen. Gegen 21.30 Uhr versuchte das Duo gewaltsam in die Halle einzudringen. Ein Zeuge wurde auf die beiden Männer aufmerksam, worauf die Unbekannten Reißaus nahmen. Die Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und trugen dunkle Kapuzen-Pullover. Wem sind die beiden Männer gestern Abend im Häbernweg noch aufgefallen? Wer hat das Duo bei seiner Flucht beobachtet? Wer kann Angaben zu weiteren Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: In Eisdiele eingestiegen -

Nachdem ein Dieb heute in den frühen Morgenstunden in die Eisdiele in der Lahnstraße eingestiegen war, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Ein Zeuge wurde auf den Unbekannten aufmerksam, als dieser gegen 02.15 Uhr die Eingangstür aufbrach. Trotzdem durchwühlte der Unbekannte den Thekenbereich und ließ eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Der Zeuge beschreibt den Einbrecher wie folgt: Vermutlich syrischer Abstammung, schlanke Figur und bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover und einer schwarzen Bomberjacke. Eine Streife entdeckte den Täter wenig später im Philosophenweg. Als dieser die Streife erkannte, flüchtete er durch das Rosengärtchen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Täter heute Früh in der Innenstadt beobachteten oder sonst Angaben zu dessen Identität machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Mülltonnen brennen -

Innerhalb von einer halben Stunde zündeten Unbekannte gestern Abend zwei Mülltonnen an. Gegen 23.15 Uhr rückte die Feuerwehr das erste Mal aus. In der Hans-Sachs-Straße brannte eine Papiermülltonne an einem Mehrfamilienhaus. Durch die Hitze wurden weitere Mülltonnen in Mittleidenschaft gezogen. Den zweiten Einsatz fuhren die Brandbekämpfer um 23.45 Uhr in der Untergasse in Niedergirmes. Hier hatten Unbekannte eine Papiermülltonne eines Mehrfamilienhauses auf einen Weg gezogen und angesteckt. Die Schadenshöhe kann noch nicht bestimmt werden. Die Polizei geht in beiden Fällen von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht Zeugen: Wer hat die Brandstifter beobachtet? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Haben sich die Täter in den sozialen Medien oder im Messenger-Diensten mit ihrer Tat gebrüstet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

