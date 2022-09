Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte entwenden 500 Meter Kupferkabel

Mainz Kostheim (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die an der Bahnstrecke im Bereich von Mainz Kostheim rund 500 Meter Kabel entwendet haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten die fehlenden Kabel festgestellt und am Montag die Bundespolizei verständigt. Wann genau die Kabel durchtrennt und abtransportiert wurden, konnte nicht genau festgestellt werden. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Schadenshöhe auf mindestens 5000 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell