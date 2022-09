Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 37-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten sich am Montag (26.09.2022, 18.30 Uhr) bei der Polizei, dass ein Mann mit nacktem Oberkörper Passanten in der Mundenheimer Straße belästigen und in den Fließverkehr auf der Straße laufen würde. Als die Polizei erschien, ging der 37-Jährige bedrohlich auf die Polizeibeamten zu und versuchte auch zu flüchten. Er wurde schließlich von Polizeibeamten gestellt und gefesselt. Gegen die Fesselung wehrte er sich. Durch die Widerstandshandlung wurde er leicht verletzt. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

