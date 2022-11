FFW Schiffdorf: Einsatz in Tagespflege: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

In den Abendstunden des 1. November 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 21:43 Uhr, gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden aus Bramel in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Tagespflege-Einrichtung löste die Brandmeldeanlage aus woraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert wurde. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, da die Erkundung ergab, dass lediglich angebranntes Essen Auslöser der Brandmeldeanlage war. Die Anlage wurde durch die Feuerwehr zurückgesetzt und der Einsatz konnte schnell beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell