Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (81) nach Zusammenstoß mit Krad schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (23. Februar) in Witten-Mitte ist eine Fußgängerin (81) schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 33-jähriger Kradfahrer aus Witten gegen 15.55 Uhr auf der Breite Straße in Richtung Ardeystraße.

In Höhe der Hausnummer 14 überquerte zeitgleich eine 81-jährige Fußgängerin aus Witten die Breite Straße in Richtung des an der Hausnummer 23 gelegenen Supermarktes.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Seniorin stürzte. Ein Rettungswagenteam brachte die schwer verletzte Wittenerin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell