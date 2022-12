Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gasgeruch sorgt für Großaufgebot an Einsatzkräften

Schiffdorf-Laven (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 25. Dezember 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Laven und Spaden, um 2:58 Uhr in die Straße Zur Gartenlaube, nach Laven alarmiert. Aufgrund des Alarmstichwortes ,,Gasgeruch'' wurden zusätzlich die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel und Sellstedt als Gefahrgutzug und der Gerätewagen-Gefahrgut, sowie Gerätewagen-Messtechnik der Stadt Geestland alarmiert.

Nach Ankunft der Einsatzkräfte wurden direkt erste Messmaßnahmen getroffen, die durch den Gerätewagen Messtechnik erweitert wurden, jedoch konnte hier keine Feststellung gemacht werden, woraufhin die ca. 60 Einsatzkräfte den Einsatz am ersten Weihnachtstag beenden konnten.

Gegen 9:21 Uhr wurde erneut das Einsatzstichwort ,,Gasausströmung'' zur selben Adresse alarmiert. Erneut rückten die selben alarmierten Einsatzkräfte an und konnten auch in diesem Fall, trotz ausgiebiger Messmaßnahmen, keine Feststellung machen. Durch den Gasversorger wurde als vorbeugende Maßnahme eine Dichtung an der Gasleitung gewechselt, konnte sonst aber auch nichts feststellen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell