Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Kochdunst in Tagespflegeeinrichtung sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Vormittagsstunden, des 22. Januar 2023, wurden die Feuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam um 11:02 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Tagespflegeeinrichtung löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Bereits nach erster Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Bewohner hatten lediglich gekocht, wobei Kochdunst entstand. Hierdurch löste die Anlage aus, durch die Feuerwehr wurde lediglich abschließend die Brandmeldeanlage zurückgesetzt und der Einsatz konnte beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell