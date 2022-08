Polizei Braunschweig

POL-BS: _Die Unfallverursacherin ist bereits bekannt - Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem SUV

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Veltenhof

04.08.2022, 15.35 Uhr

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 24-jährige Radfahrerin den Fahrradweg entlang der Ernst-Böhme-Straße in Richtung Wenden. Hierbei überquerte sie die Kreuzung zur Hansestraße und folgte bei grüner Ampel dem Verlauf des Radwegs. Zeitgleich bog ein entgegenkommender dunkler SUV von der Ernst-Böhme-Straße nach links in die Hansestraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Die Polizei hat Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

