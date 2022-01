Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220124.2 Lütjenburg: Pkw entzieht sich der Kontrolle und verunfallt

Lütjenburg (ots)

Am Freitagabend entzog sich ein Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle in Lütjenburg. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Lütjenburg nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der Pkw verunfallte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrzeugführer stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 22:25 Uhr entschied sich eine Polizeistreife in Lütjenburg einen grauen Audi zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und entzog sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle. Er flüchtete zunächst auf die Bundesstraße 430 in Richtung Vogelsdorf und verunfallte dann auf der Gemeindestraße zwischen Vogelsdorf und Wentorf in der Gemeinde Klamp. Der 21-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug nach dem Unfall alleine verlassen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,68 Promille. Ihm wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann entlassen.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Lütjenburg haben die Ermittlungen wegen einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315 c StGB und Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 StGB aufgenommen.

Stephanie Saß

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell