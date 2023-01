Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Kochdunst sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Vormittagsstunden des 27. Januar 2023 wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel, gemeinsam um 11:18 Uhr in die Heinrich-Mahler-Straße alarmiert. In einem Seniorenzentrum löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Bei der Erkundung konnte kein Feuer oder Rauch festgestellt werden und bestätigt werden, dass hier keine weitere Gefahr besteht. Die Brandmeldeanlage löste vermutlich aufgrund von Kochdunst aus. Die Feuerwehr setzte die Anlage zurück und konnte die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell