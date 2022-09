Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl während der Gebäudereinigung misslingt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Am Freitagabend, 23.09.2022, erwischte eine aufmerksame Reinigungskraft einen Dieb und übergab ihn der Polizei.

Während der Gebäudereinigung in einem Einkaufscenter an der Apfelstraße bemerkte eine Reinigungskraft, gegen 22:50 Uhr, einen unbekannten Mann. Dieser nutzte die offen stehende Tür der Bäckerei um diese zu betreten. Der Zeuge folgte dem Unbekannten und beobachtete, dass der Mann einen Gegenstand vom Tresen nahm und in seine Jackentasche steckte. Als der Dieb den Laden verlassen wollte, hielt der Beobachter ihn auf und rief die Polizei.

Gegenüber den Beamten gab der polizeibekannte 30-jährige Bielefelder den Diebstahl einer Geldkassette von dem Tresen zu. Sie konnte in seiner Jackentasche aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell