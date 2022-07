Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist entblößt sich in Straßenbahn: 21-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Eine Streife des Polizeireviers Nord hat am gestrigen Mittwochmorgen an der Endhaltestelle Vellmar Nord einen Exhibitionisten in einer Straßenbahn festgenommen. Fahrgäste und der Fahrer der Tram hatten den entblößten Mann zuvor beobachtet und daraufhin gegen 11 Uhr die Polizei alarmiert. Wie sie schilderten, saß der Exhibitionist in der aus Kassel kommenden Straßenbahn und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die zum Ort des Geschehens eilenden Beamten der Vellmarer Polizei nahmen den noch in der Tram sitzenden 21-jährigen Tatverdächtigen daraufhin fest. Der bereits amtsbekannte Mann aus Kassel musste die Streife für die weiteren Maßnahmen mit zu Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell