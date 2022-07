Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Baunatal schwer verletzt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein Motorradfahrer ist am gestrigen Dienstagabend auf der L 3473 zwischen Baunatal-Altenbauna und Kirchbauna mit seinem Zweirad von der Fahrbahn abgekommen. Der 47-Jährige aus Schauenburg wurde bei dem Alleinunfall schwer verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestehen.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der 47 Jahre alte Motorradfahrer gegen 22:10 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Kirchbauna unterwegs. Etwa in Höhe des Abzweigs zum Kleingartenverein kam er mit seinem Krad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte durch den Straßengraben. Anschließend stieß das Motorrad gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bis es zurück auf die Fahrbahn schleuderte und dort liegen blieb. Der 47-Jährige hatte sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Brüche am Becken und am Bein zugezogen. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An dem Krad, das abgeschleppt werden musste, war ein Totalschaden entstanden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis Mitternacht, weshalb die L 3473 voll gesperrt werden musste.

