Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei unbekannte Jungen beschmieren Schule in Wolfhagen mit Hakenkreuzen und Genitalien: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Zwei Unbekannte haben am gestrigen Montagnachmittag eine Außenwand der Walter-Lübcke-Schule in der Kurfürstenstraße in Wolfhagen beschmiert. Die beiden Täter, die von Zeugen als zwei Jungen im Alter von zwölf bis 14 Jahren beschrieben wurden, besprühten die Wand der Südseite des Hauptgebäudes mit insgesamt sechs kupferfarbenen Graffitis. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen berichtet, sprühten die Täter dort drei Hakenkreuze zwei Penis-Symbole und einen Schriftzug mit derzeit noch unbekannter Bedeutung an das Gebäude. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Wolfhagen ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf die beiden Täter. Diese nimmt die Polizei in Wolfhagen unter Tel. 05692 - 98290 entgegen.

