POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines E-Scooters in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Der E-Scooter einer 17-Jährigen aus Berne wurde am Mittwoch, 29. Juni 2022, in Hude entwendet.

Die junge Frau stellte den schwarzen Scooter des Herstellers Xiaomi, Typ 1S, um 13:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Dr.-Gustav-Thye-Straße ab. Als sie zehn Minuten später zurückkehrte, war der Scooter verschwunden.

Wer Hinweise auf eine Person geben kann, die für den Diebstahl in Frage kommt, wird gebeten, sich unter 04408/80903-0 mit der Polizei in Hude in Verbindung zu setzen.

