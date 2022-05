Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Aalen (ots)

Crailsheim-Roßfeld: Einbruch in Ladengeschäft

Zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr und Freitag, 9:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Außenfläche eines Ladengeschäfts in der Hofwiesenstraße. Hier entwendeten die Einbrecher mehrere Gartenmöbel. Zum Abtransport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 4.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Ilshofen-Eckartshausen: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zwischen 13:30 Uhr am Mittwoch und 18:20 Uhr am Donnerstag machte sich ein Unbekannter an einem PKW der Marke BMW, welcher in der Birkenstraße geparkt war, zu schaffen und löste hierbei zwei Radmuttern an dem PKW. Eine weitere Radmutter wurde ganz entfernt.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Rosengarten-Westheim: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Freitag, 9:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Vereinsheims in der Straße Alter Kocher. Im Vereinsheim nahm der Einbrecher eine geringe Menge Bargeld an sich und entwendete dies. Der Sachschaden durch den Einbruch liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell