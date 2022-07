Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrug durch Schockanruf: Zeugen von Geldübergabe nahe Friedrichsplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter haben mit einem sogenannten Schockanruf am gestrigen Dienstag mehrere Tausend Euro von einer Rentnerin erbeutet. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung, Hinweise auf die unbekannte Geldabholerin und ihre Komplizen zu erhalten.

Die Masche hatte wie üblich am Telefon begonnen. Am gestrigen Mittag war auf dem Festnetzanschluss der Rentnerin aus Ahnatal der Anruf einer weinenden Frau eingegangen, die sich als ihre Nichte ausgab. Aufgelöst schilderte sie, dass sie beim Abbiegen mit dem Auto eine Fahrradfahrerin erfasst habe, die bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Polizist das Gespräch und übte mit Geldforderungen der Familie der Verstorbenen erheblichen Druck auf das Opfer aus. Im guten Glauben, ihre Nichte vor schweren Konsequenzen zu bewahren, stellte die Rentnerin mehrere Tausend Euro in Aussicht. Den Anweisungen der Betrüger folgend kam es schließlich gegen 15 Uhr in Kassel in der Schönen Aussicht, Ecke Friedrichsplatz, zur Übergabe des Geldes an eine angeblich geschickte Abholerin. Später am Nachmittag erkannte die Rentnerin durch einen Anruf bei ihrer Nichte, dass sie einem Betrug aufgesessen war und alarmierte die Polizei.

Die Täterin, die das Geld abholte, wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank, sonnengebräunte Haut, dunkle Haare, Pagenschnitt, dunkle Stoffhose.

Zeugen, die die Übergabe des Geldes am gestrigen Nachmittag beobachtet haben oder den Kriminalbeamten der EG SÄM Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell