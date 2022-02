Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, L551/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Montagmorgen (21.01.22) in Buldern verletzt. Gegen 7 Uhr war ein 24-jähriger Dülmener Autofahrer auf der L551 in Richtung Buldern unterwegs. Zeitgleich wollte eine 52-jährige Autofahrerin aus Osnabrück nach links in die Gewerbestraße abbiegen. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Mit einem Rettungswagen kam der Dülmener in ein Krankenhaus. Die Frau aus Osnabrück verzichtete auf die weitere medizinische Versorgung. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L551 auf Höhe der Unfallstelle gesperrt.

