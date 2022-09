POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Kronau (ots) - Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte am Samstagmittag wohl ein 43-jähriger Fahrer eines Kia, nachdem er offenbar das Rotlicht einer Ampel an der Landesstraße 555 bei Kronau missachtete und mit dem Skoda eines 41-Jährigen zusammenstieß. Der 43-Jährige fuhr gegen 11.40 Uhr auf der L555 aus Richtung Bundesautobahn 5 in die Kreuzung ein und ...

mehr