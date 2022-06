POL-PDLD: Betrunken, bekifft und mit Messer unterwegs

Bellheim (ots) - Einen Schaden von etwa 200 Euro verursachte am Montagabend ein 34 Jahre alter Bellheimer. Dieser lief entlang der Hinteren Straße und trat den Außenspiegel eines geparkten PKW ab. Anschließend, so berichteten Zeugen, sei er zusammen mit einem anderen Mann in Richtung der Volksbank weggerannt. Im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme konnten die beiden Männer festgestellt werden. Der Tatverdächtige war ...

