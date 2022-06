POL-PDLD: Landau - Autofahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Am 20.06.2022, zwischen 06:40 Uhr und 16:00 Uhr, wurde an einem Anwesen in der Hauptstraße, vermutlich durch einen wendenden Lkw, der Regenrinnenablauf beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. ...

