Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-Jährige nach Unfall am Montagnachmittag im Krankenhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (12.12., 16.59 Uhr) kam es auf der Wiedenbrücker Straße zu einem Auffahrunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 43-jähriger Gütersloher mit einem Ford Focus in Richtung Gütersloh. Verkehrsbedingt hielt er vor einer Ampel in Höhe des Stadtrings an. Anschließend fuhr ein 23-jähriger Ford Fiesta Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück auf den haltenden Wagen vor ihm auf. Durch den Unfall wurde die 19-jährige Beifahrerin des 23-Jährigen verletzt. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau aus Rheda-Wiedenbrück in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell