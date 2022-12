Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Juweliereinbruch in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochmorgen (14.12., 01.40 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Kökerstraße einzubrechen. Die Täter warfen einen Gullideckel in die Schaufensterscheibe. Die Scheibe wurde dadurch stark beschädigt. In das Geschäft gelangten die Einbrecher nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Der Tatort befindet sich in der Gütersloher Innenstadt. Wer hat in dem Bereich in der Nacht verdächtige Personen beobachtet? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

