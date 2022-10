Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, schwerer Verkehrsunfall in Wagenfeld - weitere Verkehrsunfälle in Lemförde, Sulingen und Syke ---

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, zwei schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen in Wagenfeld

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es, um 05:50 Uhr, in der Gemeinde Wagenfeld, auf der L 345, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten und einer leicht verletzten Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren ein 61-Jähriger aus Marl mit seinem Pkw Skoda Fabia und ein 29-Jähriger aus Bramsche mit seinem Pkw Skoda Octavia hintereinander die Burlager Straße aus Richtung Lembruch in Fahrtrichtung Wagenfeld. In Höhe der Kreuzung "Am Gottesgraben" beabsichtigte der 61-Jährige mit seinem Pkw nach links abzubiegen. Hierbei missachtete der 61-Jährige den Vorrang eines entgegenkommenden VW Kleintransporters, der von einem 55-Jährigen aus Wagenfeld geführt wurde. In diesem Pkw befand sich zudem ein 28-jähriger Beifahrer aus Lübbecke. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Pkw des 61-Jährigen aus Marl und des Kleintransporters des 55-Jährigen aus Wagenfeld. Der Pkw des 61-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls zurückgeschleudert und prallte anschließend mit dem Fahrzeugheck in die linke Fahrzeugseite des nachfolgenden Pkw des 29-Jährigen aus Bramsche. Der Transporter des Wagenfelders kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte anschließend in eine Seitenschutzplanke sowie ein Brückengeländer und anschließend im angrenzenden Graben zum Stehen. Der 61-Jährige aus Marl wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus Wagenfeld aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Vechta gebracht. Der schwer verletzte 29-Jährige aus Bramsche wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Damme gebracht. Die beiden Insassen des Transporters wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus Sulingen gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 85.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der weiteren Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen musste die L 345 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durch eine Spezialfirma dauern noch an. Momentan findet eine Prüfung der Straßenmeisterei Diepholz statt, ob noch Erdreich aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe im Grabenbereich ausgekoffert werden muss. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Verkehrsunfall in Lemförde

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, im Kreuzungsbereich Hauptstraße zur Elastogranstraße gekommen. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 74-Jährige aus Lemförde mit ihrem Pkw Audi A4 die Elastogranstraße in Richtung Hauptstraße. Hier übersah sie beim links abbiegen einen entgegenkommenden bevorrechtigte 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Quernheim, der mit einem Skoda Citigo unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw des 21-Jährigen wurde dabei auf eine Verkehrsinsel geschleudert und prallte leicht mit einem dort wartenden 34-jährigen Fahrradfahrer aus Stemwede zusammen. Glücklicherweise ist bei diesem Verkehrsunfall niemand verletzt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.050 Euro

Sulingen - Verkehrsunfall

Am 12.10.2022, gegen 17:35 Uhr, befährt ein 61-jähriger Pkw-Führer aus dem Landkreis Nienburg die Nienburger Straße in Sulingen in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung Nienburger Straße Ecke Breslauer Straße übersieht er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, fährt in die Kreuzung ein und nimmt einer 45-jährigen Pkw-Führerin die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Pkw der 45-jährigen entstand so viel Sachschaden, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf circa 11500 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Bassum

Am Mittwoch, den 12.10.2022, gegen 17:30 Uhr, ist es in Bassum-Wiebusch auf der B51 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Twistringer befuhr mit seinem Pkw die B51 in Richtung Bassum. Hierbei übersah der Twistringer einen 50-Jährigen aus Ganderkesee, der mit seinem Pkw nach links abbiegen wollte und fuhr auf den Pkw auf. Hierdurch wurden sowohl der 24-Jährige als auch der 50-Jährige leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell