Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Fahrt unter Drogen und ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter - Syke, Diebstähle von Bootsmotor und Pedelec - Stuhr, Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Ohne Versicherungsschutz und unter Drogenbeeinflussung auf dem E-Scooter unterwegs

Montag, gegen 13:15 Uhr, kontrollierte eine Streife im Diepholzer Stadtbereich einen 38-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Hierbei fiel auf, dass für den Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Außerdem stand der Mann unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Syke Fesenfeld - Bootsmotor gestohlen

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Montag 05:30 Uhr, wurde aus einem verschlossenen Container ein Außenbordmotor gestohlen. Der Container steht in einer Sandgrube und wurde aufgebrochen. Zum Abtransport des Motors muss ein Fahrzeug genutzt worden sein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1040 Euro. Mögliche Zeugen oder Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Syke 04242-9690 zu informieren.

Syke Neubruchhausen - Auto geriet in Brand

Aus bisher noch ungeklärten Gründen hat ein PKW am Montag um kurz vor 16:00 Uhr angefangen zu brennen. Die 58-jährige Fahrerin stellte den Mercedes nach der Fahrt auf dem Hof ab. Plötzlich geriet der Motor in Brand. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht werden, ohne dass Personen- oder Gebäudeschaden entstanden ist. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus PKW

Ein bisher noch unbekannter Täter hat am Montag, in der Zeit von 15:30 bis 16:35 Uhr, die Gelegenheit genutzt, aus einem am Heiligenberg abgestellten PKW eine Handtasche einschließlich sämtlicher Dokumente zu stehlen. Dazu schlug er die Seitenscheibe des schwarzen BMW ein. Die Schadenshöhe beträgt über 900 Euro. Mögliche Zeugen oder Personen, die dort ungewöhnliche Beobachtung gemacht hat, werden gebeten, die Polizei in Syke 04242-9690 zu kontaktieren.

Twistringen - Elektrorad gestohlen

Am vergangenen Freitag wurde in der Bahnhofstraße, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 0:00 Uhr, ein Pedelec im Wert von circa 1.500 Euro gestohlen. Das schwarze Trekking-Fahrrad der Marke Victoria war mit einem Schloss gesichert und hinter einer Gaststätte abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Twistringen unter 04243-970570 entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montag, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Samlandstraße Ecke Bruchstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 41-jährige Fahrer eines VW Golf befährt in der 30-Zone die vorfahrtgewährende Straße. Einen von rechts kommenden Skoda, besetzt mit einer 35-jährigen Fahrerin aus Stuhr, sieht der Golf-Fahrer zu spät. Es kommt zur Kollision. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 7.500 Euro.

