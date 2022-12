Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin mit Pkw kollidiert - 68-Jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Auf der Wilhelmstraße im Ortsteil Rheda ereignete sich am Montagmittag (12.12., 12.30 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Radfahrerin, welche sich hierbei schwer verletzte. Beide Verkehrsbeteiligten fuhren hintereinander die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof. Die 68-jährige Radfahrerin beabsichtigte in Höhe der Einmündung Hagemannstraße nach links abzubiegen und zog mit dem Rad zur Fahrbahnmitte. Im gleichen Moment beabsichtigte die 55-jährige Fahrerin eines Seat die Radfahrerin zu überholen und es kam zur Kollision.

Die gestürzte Radfahrerin aus Rheda-Wiedenbrück wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Seat-Fahrerin aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell