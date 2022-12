POL-GT: Handyraub an der Berliner Straße

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Am Montag (12.12.) sind bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Osnabrücker Straße im Ortsteil Westbarthausen eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die zum Garten gelegene Terrassentür auf und durchsuchten das Haus anschließend nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht ...

mehr