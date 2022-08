Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerinnen bei Unfällen schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Montag, 9. August 2022, zwei Radfahrerinnen schwer verletzt worden.

Zunächst kam es zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrenden am Montagmorgen. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig der Ückendorfer Straße in Richtung Ückendorf. Zeitgleich kam aus der Einmündung der Vohwinkelstraße eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Rad gefahren. Es kam zur Kollision, bei der die 58-Jährige schwer verletzt wurde. Der 44 Jahre alte Gelsenkirchener blieb unverletzt. Die Frau wurde von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Nachmittag, gegen 15.40 Uhr, kam es dann zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Auto an der Kreuzung Florastraße/Hüller Straße. Der 25 Jahre alte Autofahrer fuhr die Florastraße entlang in Richtung Altstadt. Die 42-jährige Radfahrerin fuhr von der Hüller Straße in Richtung Florastraße. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

