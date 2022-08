Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Personen mit Baseballschläger verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag, 7. August 2022, drei Personen in der Feldmark angegriffen und verletzt. Die beiden Angreifer stiegen gegen 15.45 Uhr am Stadtgarten aus einem silbernen Mercedes und schlugen einen 20-jährigen Gelsenkirchener mit einem Baseballschläger. Mit diesem verletzten sie auch einen 26-Jährigen aus Castrop-Rauxel sowie eine 24 Jahre alte Gelsenkirchenerin, der sie versuchten, ihre Handtasche zu entreißen. Der 26-Jährige wurde zudem durch Pfefferspray verletzt. Anschließend flüchteten die Täter. Alle drei Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt, der 26-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gesuchten sind 20 bis 30 Jahre alt, beide korpulent und hatten kurze, schwarze Haare. Ein Täter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und trug ein braunes T-Shirt, beige Shorts und schwarze Schuhe. Der andere Gesuchte hat eine Körpergröße von 1,80 bis 1,85 Meter und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd und ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

