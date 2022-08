Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter schwerer Raub eines Handys

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 06.08.2022 gegen 23:20 Uhr, wurde ein 30jähriger Gelsenkirchener auf der Bismarckstraße in Höhe der Kronenstraße von einer männlichen Person angesprochen. Als er sich umdrehte, gesellten sich noch drei weitere männliche Personen hinzu, so dass er sich insgesamt vier männlichen Personen gegenüber sah. Als der ihn zuerst ansprechende Mann einen sogenannten "Totschläger" aus der Tasche holte und den Geschädigten aufforderte, sein Handy zu zeigen, ergriff dieser fußläufig die Flucht. Es gelang ihm die Örtlichkeit zu verlassen, ohne verfolgt zu werden.

Die vier männlichen Personen werden wie folgt beschrieben: 15 bis 19 Jahre alt, dunkle Haare, ca. 1,70 m groß und dunkel bekleidet. Eine der Personen soll eine gefütterte braune Strickjacke getragen haben. Der ihn ansprechende Täter war mit einer dunklen Jogginghose und schwarzer Baseballkappe bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209-365-8112 (KK21) oder 0209-365-8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell