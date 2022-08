Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach versuchtem Einbruch in einen Discounter

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Sonntag, 07.08.2022 gegen 03:40 Uhr, wurde die Polizei Gelsenkirchen durch eine aufmerksame Anwohnerin auf verdächtige Geräusche im Bereich eines Discounters an der Fürstinnenstraße aufmerksam gemacht. Im Zuge der koordinierten Anfahrt konnten die eingesetzten Kräfte eine männliche Person antreffen, die beabsichtigte, sich zu entfernen. Eine Überprüfung der Einsatzörtlichkeit ergab, dass tatsächlich versucht wurde, gewaltsam in das Innere der dortigen Supermarkt-Filiale zu gelangen. Die angetroffene Person, ein 32jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, räumte auf Befragen die Tatbegehung noch vor Ort ein. Außerdem wurde Tatwerkzeug bei dem Mann gefunden. Nach einer erfolgten Identitätsfeststellung stellte sich zudem heraus, dass gegen den Tatverdächtigen bereits ein Haftbefehl vorlag.

Der Mann wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt, von wo er noch im Laufe des heutigen Tages an eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden wird.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell