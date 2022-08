Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Sonntag, 07.08.2022 gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 30jähriger in Gelsenkirchen lebender Mann mit seinem E-Scooter die Buerer Straße in Fahrtrichtung Turfstraße. Hierbei wurde er noch zufällig durch eine zivile Streife beobachtet, bevor er ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer stürzte und sich dabei eine nicht unerhebliche Gesichtsverletzung zuzog. Nachdem der Zweiradfahrer nach erster Behandlung vor Ort zunächst mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren wurde, musste er im Anschluss in eine auswärtige Fachklinik verlegt werden.

Da die aufnehmenden Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahmen, wurde nach einem freiwilligen positiven Atemalkoholtest zudem noch die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Des Weiteren stellte man fest, dass das Fahrzeug des Mannes nicht ordnungsgemäß versichert war. Es wurden entsprechende Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

